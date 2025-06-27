В СК Армении подтвердили следственные действия в Ширакской епархии ААЦ

Следственный комитет Армении подтвердил проведение процессуальных действий в резиденции главы Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщила пресс-секретарь СК Кима Авдалян агентству Sputnik Армения.

«В здании епархии в Гюмри осуществляются необходимые следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела», — уточнила Авдалян.

Утром полиция оцепила резиденцию, у входа собрались прихожане. Один из граждан, снимавший происходящее, доставлен в отделение для выяснения обстоятельств.

Адвокат архиепископа Тамара Яйлоян заявила, что Аджапахян находится в Эчмиадзине на собрании духовенства. Уголовное дело против иерарха возбуждено ранее по неизвестным основаниям.

25 июня следственный комитет Армении обвинил архиепископа Баграта Галстаняна и его соратников в подготовке террористических актов с целью захвата власти в республике.

В Telegram-канале «Священной борьбы» также сообщалось, что правоохранители провели обыски в квартирах сторонников движения и в доме Галстаняна.

Комментируя обвинение в отношении архиепископа, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что правоохранители сорвали «масштабный и зловещий план «криминального олигархического духовенства»» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.

Ранее политолог заявил, что Пашинян подписал себе приговор.