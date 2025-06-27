Задержан крымчанин, который собирал данные для СБУ и готовил теракт

ФСБ: в Крыму задержан агент СБУ при попытке достать взрывчатку

В Крыму силовики задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным правоохранителей, мужчина собирал информацию о транспортной инфраструктуре полуострова и местах размещения военных объектов для передачи в СБУ.

Подозреваемого задержали в момент, когда он пытался достать взрывчатку из тайника. Как уточнили в силовых структурах, боеприпасы предполагалось использовать для теракта.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

До этого ФСБ заявила, что предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Подмосковье. Во время задержания мужчины, которые, по данным ведомства, были пособниками украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.

На месте боестолкновения нашли пистолеты Макарова, самодельное взрывное устройство, а также средства связи, содержащие переписку с обсуждением планируемого теракта.

Ранее ФСБ показала видео задержания петербурженки, сотрудничавшей с Киевом.