Задержан крымчанин, который собирал данные для СБУ и готовил теракт

В Крыму силовики задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным правоохранителей, мужчина собирал информацию о транспортной инфраструктуре полуострова и местах размещения военных объектов для передачи в СБУ.
Подозреваемого задержали в момент, когда он пытался достать взрывчатку из тайника. Как уточнили в силовых структурах, боеприпасы предполагалось использовать для теракта.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
До этого ФСБ заявила, что предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Подмосковье. Во время задержания мужчины, которые, по данным ведомства, были пособниками украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.
На месте боестолкновения нашли пистолеты Макарова, самодельное взрывное устройство, а также средства связи, содержащие переписку с обсуждением планируемого теракта.
Ранее ФСБ показала видео задержания петербурженки, сотрудничавшей с Киевом.