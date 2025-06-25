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ФСБ сообщила о предотвращении теракта в отношении российского военного в Подмосковье

ФСБ заявила о нейтрализации в Подмосковье двух граждан, планировавших теракт
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ID1974/Shutterstock/FOTODOM

ФСБ заявила, что предотвратила теракт в отношении российского военнослужащего в Подмосковье, передает «Интерфакс».

По данным ЦОС ФСБ, в районе одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области были обнаружены двое россиян, «осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе».

Во время задержания мужчины, которые, по данным ФСБ, были пособниками украинских спецслужб, оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы.

Там добавили, что на месте боестолкновения обнаружены пистолеты Макарова, самодельное взрывное устройство, а также средства связи, содержащие переписку с обсуждением планируемого теракта.

Следственная служба УФСБ по Москве и Московской области возбудила уголовное дело по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

11 июня ФСБ сообщала, что в Новгородской области был задержан мужчина, подозреваемый в подготовке подрыва машины общественного деятеля — ветерана военной операции.

Ранее в ФСБ заявили, что молдавская разведка работает против России.

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