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Врачи рассказали о профилактике сахарного диабета

Pravda.Ru: физическая активность выступает профилактикой диабета
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Pexels

Физическая активность поможет контролировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину, что выступает хорошей профилактикой сахарного диабета. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей.

Они рекомендуют отдавать предпочтение силовым и интенсивным тренировкам, потому что они показывают наибольшую эффективность. По словам экспертов, важно также выбрать оптимальное время для тренировок.

«Для людей с преддиабетом и диабетом 2 типа лучше заниматься во второй половине дня. Это снижает риск скачков сахара. Рекомендуется тренироваться не реже трех раз в неделю без длительных перерывов», — уточнили в сообщении.

Врачи также советуют обращать внимание на питание. Так, для утренних тренировок лучше выбирать легкий завтрак с белками и полезными углеводами.

19 июня сообщалось, что в России в следующем году создадут реестр, куда внесут граждан с 12 заболеваниями. В Минздраве пояснили, что таким образом хотят улучшить медпомощь людям с этими заболеваниями и скоординировать работу регионов. Согласно документу, в реестре будут представлены сведения о пациентах с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и не только.

Ранее сообщалось, что препарат от диабета показал революционную эффективность против мигрени.

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