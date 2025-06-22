На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Препарат от диабета показал революционную эффективность против мигрени

EAN: лекарство от диабета лираглутид вдвое снижает частоту приступов мигрени
close
Depositphotos

Итальянские ученые из Неаполитанского университета имени Фридриха II нашли неожиданное свойство у противодиабетического препарата лираглутида. Лекарство способно значительно уменьшать частоту приступов мигрени. Выводы исследования представили на ежегодном конгрессе Европейской академии неврологии (EAN) в Финляндии.

В ходе 12-недельного исследования с участием 26 пациентов, страдающих ожирением и хронической мигренью, было зафиксировано впечатляющее снижение частоты приступов головной боли.

Добровольцы сообщили о сокращении количества дней с мигренью в среднем на 11 дней в месяц, что более чем в два раза уменьшило частоту приступов. Одновременно больные отметили улучшение качества жизни — показатели нетрудоспособности, связанной с мигренью, снизились на 35 пунктов.

Ученые доказали, что терапевтический эффект достигается снижением веса, а благодаря особому механизму действия препарата.

Лираглутид, относящийся к классу агонистов рецепторов ГПП-1, продемонстрировал способность модулировать внутричерепное давление, уменьшая секрецию спинномозговой жидкости и снижая компрессию внутричерепных венозных синусов. Этот процесс приводит к уменьшению выброса CGRP — ключевого пептида, участвующего в патогенезе мигрени.

Клиническое улучшение у пациентов наблюдалось уже в первые две недели терапии и сохранялось на протяжении всего периода исследования. При этом побочные эффекты, преимущественно со стороны желудочно-кишечного тракта, были зафиксированы лишь у 38% участников и не потребовали прекращения лечения.

Ранее ученые назвали фактор риска частых приступов мигрени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами