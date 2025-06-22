Препарат от диабета показал революционную эффективность против мигрени

Итальянские ученые из Неаполитанского университета имени Фридриха II нашли неожиданное свойство у противодиабетического препарата лираглутида. Лекарство способно значительно уменьшать частоту приступов мигрени. Выводы исследования представили на ежегодном конгрессе Европейской академии неврологии (EAN) в Финляндии.

В ходе 12-недельного исследования с участием 26 пациентов, страдающих ожирением и хронической мигренью, было зафиксировано впечатляющее снижение частоты приступов головной боли.

Добровольцы сообщили о сокращении количества дней с мигренью в среднем на 11 дней в месяц, что более чем в два раза уменьшило частоту приступов. Одновременно больные отметили улучшение качества жизни — показатели нетрудоспособности, связанной с мигренью, снизились на 35 пунктов.

Ученые доказали, что терапевтический эффект достигается снижением веса, а благодаря особому механизму действия препарата.

Лираглутид, относящийся к классу агонистов рецепторов ГПП-1, продемонстрировал способность модулировать внутричерепное давление, уменьшая секрецию спинномозговой жидкости и снижая компрессию внутричерепных венозных синусов. Этот процесс приводит к уменьшению выброса CGRP — ключевого пептида, участвующего в патогенезе мигрени.

Клиническое улучшение у пациентов наблюдалось уже в первые две недели терапии и сохранялось на протяжении всего периода исследования. При этом побочные эффекты, преимущественно со стороны желудочно-кишечного тракта, были зафиксированы лишь у 38% участников и не потребовали прекращения лечения.

Ранее ученые назвали фактор риска частых приступов мигрени.