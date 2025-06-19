Россиян с раком, сахарным диабетом и еще 10 болезнями внесут в реестр

В России в 2026 году появится единый реестр пациентов с 12 заболеваниями

В России в следующем году создадут реестр, куда внесут граждан с 12 заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства РФ.

В Минздраве пояснили, что таким образом хотят улучшить медпомощь людям с этими заболеваниями и скоординировать работу регионов.

Согласно документу, в реестре будут представлены сведения о пациентах с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, требующими наблюдения психическими и поведенческими расстройствами, ишемическими болезнями сердца, наличием сердечных и сосудистых имплантов и трансплантатов, кардиомиопатией (болезнями сердца, объединяющими структурные и функциональные изменения сердечной мышцы и желудочков); сердечной недостаточностью, острыми нарушениями кровообращения мозга; болезнями печени; хроническими обструктивными болезнями легких, состоянием беременности, родов и послеродового периода.

В апреле Федеральная налоговая служба поддержала инициативу о создании реестра самозапрета на участие в азартных играх «Стопазарт». Реестр позволит гражданам добровольно запрещать себе участие в азартных играх на срок от трех месяцев до пожизненного. В него предлагается также автоматически включать лиц, которые имеют подтвержденные задолженности по кредитам, штрафам и иным обязательным платежам с просрочкой более трех месяцев.

Ранее ученых встревожил рост опасного бессимптомного заболевания печени.