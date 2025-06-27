Владелец одного из затонувших в Керченском проливе танкеров хочет сам поднять судно со дна

Компания «Волгатранснефть» в судебном порядке оспаривает приказ и. о. капитана порта Кавказ о передаче правительству Крыма обязанностей по подъему носовой части танкера «Волгонефть-239». Владелец утверждает, что готов поднять судно за свой счет, пишет «Коммерсантъ»‎.

«‎В апреле текущего года и. о. капитана морского порта Кавказ Евгений Скорченко направил правительству Крыма требование по удалению затонувшего имуществаПередача государственному органу обязанностей по утилизации фрагмента танкера связана с тем, что судовладелец в установленный срок не представил в ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» документацию на подъем судна», — сказано в материале.

В суде представитель владельца танкера обосновал задержку передачи документов ненадлежащими действиями Морспасслужбы. По его мнению, рекомендация о подъеме носовой части танкера вместе с оставшимся в резервуарах мазутом неверная, и ее выполнение может привести к повторному разливу нефтепродуктов.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Росморречфлота, причиной бедствия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута.

Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.