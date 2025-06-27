Владелец одного из затонувших в Керченском проливе танкеров хочет сам поднять судно со дна

Компания «Волгатранснефть» в судебном порядке оспаривает приказ и. о. капитана порта Кавказ о передаче правительству Крыма обязанностей по подъему носовой части танкера «Волгонефть-239». Владелец утверждает, что готов поднять судно за свой счет, пишет «Коммерсантъ».
«В апреле текущего года и. о. капитана морского порта Кавказ Евгений Скорченко направил правительству Крыма требование по удалению затонувшего имуществаПередача государственному органу обязанностей по утилизации фрагмента танкера связана с тем, что судовладелец в установленный срок не представил в ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря» документацию на подъем судна», — сказано в материале.
В суде представитель владельца танкера обосновал задержку передачи документов ненадлежащими действиями Морспасслужбы. По его мнению, рекомендация о подъеме носовой части танкера вместе с оставшимся в резервуарах мазутом неверная, и ее выполнение может привести к повторному разливу нефтепродуктов.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. По данным Росморречфлота, причиной бедствия стал шторм. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов — на каждом из них было около четырех тысяч тонн мазута.
Ранее Путин назвал разлив нефтепродуктов в Черном море следствием халатности.