Садоводы рассказали, как улучшить урожай базилика

Плоский камень у основания куста базилика поможет дачникам вырастить хороший урожай. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных садоводов.

По их словам, он поможет сохранять влагу и тепло в огороде и снизит риск пересыхания почвы. Кроме того, камень станет барьером от вредителей, потому что слизни и улитки не любят сухие, твердые поверхности. Еще одно полезное свойство заключается в улучшении микрофлоры почвы.

«В зоне у основания растения создается легкая тень и стабильная влажность — такие условия способствуют развитию микоризы. Эти почвенные грибы укрепляют корневую систему и повышают усвоение питательных веществ, особенно фосфора», — добавили в сообщении.

18 июня сообщалось, что жители Москвы пожаловались на нашествие гигантских слизней. Моллюсков, размером с ладонь, заметили горожане в разных районах столицы, в частности на юге столицы, у Борисовских прудов. Ситуацией со слизнями обеспокоены дачники Московского региона, которые утверждают, что после визита таких гостей на участок от урожая и декоративных растений ничего не остается.

Ранее дачникам рассказали, как защитить урожай от нашествия испанских слизней.