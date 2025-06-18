Дачникам рассказали, как защитить урожай от нашествия испанских слизней

Дачники могут защитить урожай от испанских слизней, которые появились в России, с помощью либо химических веществ. Об этом Life рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.

Он уточнил, что эти слизни не представляют опасности для людей, однако могут нанести вред сельскохозяйственным культурам, а также цветам.

«Бороться с ними достаточно сложно, у них нет естественных врагов. Поэтому бороться сложно, можно использовать всевозможные химические препараты. Антислизни всевозможные, кислород какой-то, но то, что относится к пестицидам в группе моллюскоцидов, то есть химические вещества, которые уничтожают беспозвоночных всевозможных, как слизней», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, среди домашних методов эффективность показал молотый черный перец. Чтобы защитить особо важные культуры, он посоветовал прибегнуть к физическим методам, в том числе ручному сбору слизней.

18 июня сообщалось, что жители Москвы пожаловались на нашествие гигантских слизней. Моллюсков, размером с ладонь, заметили горожане в разных районах столицы, в частности на юге столицы, у Борисовских прудов. Ситуацией со слизнями обеспокоены дачники Московского региона, которые утверждают, что после визита таких гостей на участок от урожая и декоративных растений ничего не остается.

Ранее дачникам рассказали, как бороться со слизнями и муравьями на участке.