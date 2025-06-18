Москвичи сообщили об «атаке» города гигантскими испанскими слизнями

Москвичи сообщили о гигантских слизнях, которые появились в парках и на улицах

Жители Москвы пожаловались на нашествие гигантских слизней. Об этом сообщает Msk1.ru.

По информации издания, моллюсков, размером с ладонь, заметили горожане в разных районах столицы, в частности на юге столицы, у Борисовских прудов.

Ситуацией со слизнями обеспокоены дачники Московского региона, которые утверждают, что после визита таких гостей на участок от урожая и декоративных растений ничего не остается.

До этого специалисты Мосприроды предостерегали от контакта с моллюсками, так как в их слизи могут содержаться некоторые виды патогенных микроорганизмов и паразитов.

Ранее биолог Марьинский предсказал появление гигантских слизней в Москве во второй половине июня.