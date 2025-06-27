Рыжий котенок Фарт «помог» россиянке выиграть в лотерею более 21 млн рублей

Жительница Тюменской области уверена, что выиграла в лотерею более 21 млн рублей благодаря найденному на улице рыжему котенку. Она верит в примету, согласно которой коты такого окраса приносят удачу, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Рыжий — к деньгам», — передали слова женщины в «Национальной лотерее».

Котенка, который принес удачу, решили назвать Фартом.

Юрист из Тюменской области выиграла 21 880 354 рубля в онлайн-лотерее «Супер 8». В день выигрыша у женщины неожиданно появился новый питомец. На улице она нашла выброшенных котят, одного из которых удалось поймать и забрать себе. Счастливица считает, что именно рыжий котенок принес ей удачу в лотерее.

Победительница также призналась, что наугад купила два билета по 500 рублей и выбрала случайные числа. Женщина пока не определилась, как именно хочет распорядиться с выигрышем.

До этого американка нашла в мусоре лотерейный билет и выиграла $80 тысяч (около 6,3 млн рублей).

Памела Ховард-Тортон из штата Кентукки рассказала, что купила четыре билета стоимостью $5. Она сказала, что первые три оказались проигрышными, и она выбросила их в ведро. Однако не заметила, что вместе с ними в мусор отправила и четвертый билет. Женщина вовремя это поняла, и смогла сорвать джекпот.

Ранее российское исследование выявило самых активных покупателей лотерей.