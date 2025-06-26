Женщина нашла лотерейный билет в мусорном контейнере и стала миллионершей

Жительница США спасла лотерейный билет из мусора и выиграла $80 тыс. (около 6,3 млн рублей). Об этом сообщает UPI.

Недавно Памела Ховард-Тортон из Шепердсвилля, штат Кентукки, спонтанно решила купить четыре билета лотереи Flamingo Bingo стоимостью $5.

«У меня просто было предчувствие — пойду и куплю этот билет», — отмечает Памела.

Однако женщина не сразу решилась стереть защитный слой и даже забыла о покупке.

«Около 11:30 вечера я решила в них сыграть. Первые три билета не были выигрышными, поэтому я выбросила их в мусорное ведро. Потом я подумала: «Где мой четвертый билет?» Я посмотрела в мусор и подумала: «О, боже, я выбросила его»», — вспоминает американка.

Билет, который она спасла из мусорки, оказался выигрышным. Осознав, что сорвала джекпот, Памела, по ее собственному признанию, начала плакать и визжать от восторга. Затем она позвонила дочери и маме, чтобы поделиться радостной новостью. Победительница не уточнила, на что планирует потратить полученную сумму.

Ранее стал известен владелец миллионов, найденных женщиной на мусорке в Таиланде.