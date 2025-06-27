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В Волгоградской области перекрывали мост из-за атаки беспилотников

В Волгоградской области восстановили движение по мосту через Дон после атаки ВСУ
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Inna Varenytsia/Reuters

Утром 27 июня в Волгоградской области временно перекрывали мост через реку Дон в Калачевском районе, чтобы устранить последствия атаки дрона ВСУ, обломки которого упали в районе переправы. Об этом сообщал Telegram-канал регионального правительства.

«Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, в настоящее время работают саперы», — говорилось в посте со ссылкой на губернатора области Андрея Бочарова.

В настоящее время движение по мосту восстановлено. Ограничения действовали около полутора часов.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 27 июня средства противовоздушной обороны уничтожили 39 украинских беспилотников. Больше всего дронов было зафиксировано над Ростовской областью — 19 штук. Еще 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — в районе Крыма. Также по одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Ранее Хинштейн рассказал о состоянии раненного в Курской области китайского журналиста.

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