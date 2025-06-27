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Россиянка попала в реанимацию после экскурсии в Армении

SHOT: ядовитая змея атаковала российскую туристку в Армении
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Telegram-канал SHOT

Туристка из России попала в реанимацию после экскурсии в Армении. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Регина из Уфы отправилась на экскурсию в ущелье реки Азат. После того, как девушка уселась на камни ради фото, она заметила, что у нее из пальца идет кровь. Увидев это, гид, сопровождавший туристов, начал паниковать и заявил, что россиянке необходимо срочно ехать в больницу, так как ее укусила ядовитая змея — гюрза.

Пострадавшую доставили в травмпункт, где врачи попытались ее успокоить, но помощь оказать не смогли. Затем девушку повезли в больницу, но по пути ее состояние ухудшилось — рука онемела и появился жар в груди. Когда медики ввели пациентке дексаметазон, у нее началась рвота.

В больнице Регину поместили в реанимацию и поставили ей капельницу. Сейчас она чувствует себя уже лучше.

До этого британская туристка заразилась опасной инфекцией в Греции и заразилась. 11 июня женщину доставили в больницу города Ираклион, где врачи ввели ее в искусственную кому. У пациентки диагностировали легионеллез (болезнь легионеров), который вызывает острую дыхательную недостаточность и пневмонию, а также может привести к летальному исходу. Она находится в стабильном состоянии, но ситуация остается тяжелой.

Ранее на Сахалине озверевшая чайка трижды напала на туристку и рассекла ей затылок.

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