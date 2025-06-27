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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при аренде площадки для свадьбы на природе

Специалист Дорожкина: при аренде площадки для свадьбы важно изучить условия
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Pirat Pirat/Shutterstock/FOTODOM

Выбор места для свадьбы является важным этапом подготовки, особенно если торжество будет проходить на природе, потому что здесь можно столкнуться с подводными камнями. Об этом kp.ru рассказала организатор свадеб Лариса Дорожкина.

«Чаще всего загородные локации рассчитаны не более чем на 60 человек. Смотрим условия, которые предлагает площадка: помимо среднего чека и качества кухни, обращаем внимание на место для выездной регистрации: стулья за отдельную плату или входят в стоимость», — пояснила специалист.

Исследование аналитиков кошелька ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась газета «Известия», показало, что в преддверии свадебного сезона вырос спрос на праздничную одежду и аксессуары. Количество онлайн-покупок мужской и женской одежды увеличилось на 7%, а оборот платежей — на 14%.

Дорожкина также советует узнать, есть ли на месте пробковый и сервисный сборы, можно ли привозить свой алкоголь и фрукты, есть ли возможность ночевки, техническое оснащение, парковка для гостей. По ее словам, многие площадки проводят несколько свадеб одновременно или ограничивают время торжества до 23:00. Кроме того, она посоветовала узнать, разрешена ли пиротехника.

Свадебный ведущий Виталий Валигура до этого рассказала «Газете.Ru», что самая большая и распространенная ошибка молодоженов — планировать свадьбу самостоятельно.

Ранее сообщалось, что мужчина организовал свадьбу жены с ее любовником после 15 лет брака.

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