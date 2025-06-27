Россиянам рассказали, на что обратить внимание при аренде площадки для свадьбы на природе

Выбор места для свадьбы является важным этапом подготовки, особенно если торжество будет проходить на природе, потому что здесь можно столкнуться с подводными камнями. Об этом kp.ru рассказала организатор свадеб Лариса Дорожкина.

«Чаще всего загородные локации рассчитаны не более чем на 60 человек. Смотрим условия, которые предлагает площадка: помимо среднего чека и качества кухни, обращаем внимание на место для выездной регистрации: стулья за отдельную плату или входят в стоимость», — пояснила специалист.

Исследование аналитиков кошелька ЮMoney и аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», с результатами которого ознакомилась газета «Известия», показало, что в преддверии свадебного сезона вырос спрос на праздничную одежду и аксессуары. Количество онлайн-покупок мужской и женской одежды увеличилось на 7%, а оборот платежей — на 14%.

Дорожкина также советует узнать, есть ли на месте пробковый и сервисный сборы, можно ли привозить свой алкоголь и фрукты, есть ли возможность ночевки, техническое оснащение, парковка для гостей. По ее словам, многие площадки проводят несколько свадеб одновременно или ограничивают время торжества до 23:00. Кроме того, она посоветовала узнать, разрешена ли пиротехника.

Свадебный ведущий Виталий Валигура до этого рассказала «Газете.Ru», что самая большая и распространенная ошибка молодоженов — планировать свадьбу самостоятельно.

Ранее сообщалось, что мужчина организовал свадьбу жены с ее любовником после 15 лет брака.