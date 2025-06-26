Мужчина организовал свадьбу супруги, с которой прожил в браке 15 лет, и ее любовника

В Индии мужчина, который прожил с супругой в браке 15 лет, помог организовать ей свадьбу с любовником. Об этом сообщает The Times of India.

Все произошло в одной из деревень в окрестностях города Канпур (штат Уттар-Прадеш). По информации СМИ, Йогеш Тивари и его супруга по имени Сони были женаты с 2010 года. Женщина продолжительное время состояла в отношениях с другим мужчиной, о чем стало известно ее супругу. В паре случился разлад, и Сони уехала в дом к родителям. Чуть позже туда приехали ее официальный муж и ее любовник. После разговора по душам, Йогеш принял во внимание позицию Сони и дал ей разрешение на расторжение их брака. Документ был заверен советом деревни.

Йогеш не только освободил Сони от обязательств перед ним, но и участвовал в организации свадебного торжества своей бывшей супруги с ее партнером. Церемония прошла в деревенском храме в присутствии местных жителей. Йогеш разрешил их общему с Сони 12-летнему сыну сопровождать мать на свадьбе.

Ранее сообщалось о том, что в Индии невеста сбежала с любовником в первую брачную ночь.