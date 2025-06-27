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Профессор рассказала о связи между отношениями с родителями и продолжительностью жизни

Профессор Розенова: отношения с матерью влияют на продолжительность жизни
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Shutterstock

Отношения с матерью в детстве могут привести к снижению потенциала продолжительности жизни, если они были холодными и формальными. Об этом kp.ru рассказала доктор психологических наук, профессор кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальная психология» МГППУ Марина Розенова.

«Женщины, родители которых развелись, и которые не близки с матерями, очень интересуются проблемами долголетия. Например, по собственной инициативе проходят тестирования, читают статьи и подбирают для себя литературу по теме», — пояснила эксперт.

Заместитель директора по методической работе Института профессионального образования Сеченовского Университета, доцент кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, руководитель образовательной программы «Биохакинг», к.м.н. Светлана Рыкова рассказала газете «Известия», что человеческий организм обладает потенциалом достижения 120–125 лет благодаря современным медицинским технологиям и здоровому образу жизни.

Розенова добавила, что в ситуации с трудными отношениями с матерью важно разобраться в своих чувствах и выбрать собственный путь, чтобы исправить ее. По ее словам, отношения с отцом могут быть связаны с темпами биологического и психологического старения. Так, люди, которые в детстве были близки с отцом, могут чувствовать себя моложе своего возраста.

Нутрициолог, эндокринолог, блогер, автор бестселлера «Рецепты столетия» Катя Янг до этого говорила, что соблюдение традиционной японской диеты «Вашоку» будет способствовать долголетию и поможет сохранить активность и бодрость.

Ранее академик назвала пять простых правил долголетия.

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