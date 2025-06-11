Врач рассказала о японской диете, которая способствует долголетию

Соблюдение традиционной японской диеты «Вашоку» будет способствовать долголетию и поможет сохранить активность и бодрость. Об этом kp.ru рассказала нутрициолог, эндокринолог, блогер, автор бестселлера «Рецепты столетия» Катя Янг.

Невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала газете «Известия», что замедлить возрастные изменения и сохранить остроту ума даже в пожилом возрасте реально, для этого необходимо придерживаться правильного питания, не пренебрегать физической активностью и читать.

Янг уточнила, что ее основу составляют 80% растительной пищи и 20% белковой — преимущественно рыбы и морепродуктов. Вместо молока японцы выбирают растительные аналоги, а вместо сыра — тофу, чтобы снизить нагрузку на организм.

«Очень хороший принцип разнообразия, значит, будет получен весь спектр витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых организму. Включение в питание продуктов растительного происхождения — это клетчатка, антоцианы, полифенолы, то, что защищает организм от различных внешних факторов и помогает естественной детоксикации», — отметила эксперт.

Основной принцип диеты – 80% растительной пищи и 20% белковой, преимущественно рыбы и морепродуктов. Японцы редко едят мясо и почти не используют молочные продукты. Вместо молока они добавляют растительные аналоги, а вместо сыра – тофу. Такой подход помогает снизить нагрузку на организм. Нутрициолог отметила, что рыба и морепродукты содержат необходимые для сердца Омега-3 жирные кислоты, поэтому диета поможет поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

Директор Института долголетия при школе геронтологии Университета Южной Калифорнии Вальтер Лонго до этого говорил, что тунец и рыбу-меч следует употреблять не чаще одного раза в две-три недели из-за повышенного содержания в них токсичных веществ.

Ранее сообщалось, что ученые научились предсказывать долголетие по анализу крови.