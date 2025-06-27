В иорданской авиакомпании рассказали, как их самолеты уклоняются от ракет

Национальная авиакомпания Иордании Royal Jordanian Airlines адаптировалась к ситуации на Ближнем Востоке и продолжает выполнять рейсы на фоне угроз новых ракетных атак. Об этом Bloomberg заявил генеральный директор авиаперевозчика Самер Аль Маджали.

По его словам, самолеты Royal Jordanian Airlines летали даже в последние две недели, когда граничащие с Иорданией Ирак, Израиль и Сирия ограничивали полеты в своем воздушном пространстве.

Маджали рассказал, что авиакомпания изучила траекторию полета ракет, чтобы изменить маршрут своих самолетов. Чтобы обеспечить безопасность для пассажиров, порой время полета увеличивается вдвое, отметил он.

«Эти траектории полета ракет были довольно хорошо известны. Иногда предупреждение поступает за несколько минут, а иногда за несколько часов. Вот как мы с этим справляемся», — сказал Самер Аль Маджали.

До этого стало известно, что российская авиакомпания Red Wings со 2 июля возобновит полеты в Израиль. Такое решение было принято после того, как Росавиация разрешила выполнять туда рейсы в дневное время.

Отмечается, что со 2 июля будут возобновлены рейсы в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга. С 3 июля в Израиль можно будет улететь из Минеральных Вод.

Ранее две страны Среднего Востока закрыли воздушное пространство.