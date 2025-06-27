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Токсиколог рассказал об опасности грейпфрута при приеме таблеток

Токсиколог Водовозов: грейпфрут может быть опасен при приеме таблеток
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Caterina Trimarchi/Shutterstock/FOTODOM

Грейпфрут может представлять опасность для организма, если есть его вместе с некоторыми лекарствами, особенно если они принимаются курсами. Об этом kp.ru рассказал токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов.

«Некоторые из полезных флавоноидных соединений грейпфрута (например, невероятно натуральный и потому полезный кверцетин, так его обычно продвигают продавцы различных БАД), могут резко поднимать концентрацию препарата в крови. «Концентрат» лекарства задерживается в крови надолго и это может привести к серьезным осложнениям», — объяснил эксперт.

Водовозов уточнил, что опасность от передозировки возникает тогда, когда пациент систематически пьет лекарства неделями и каждый день ест грейпфрут или выпивает стакан сока. Так, например, препарат от аритмии в этом случае может грозить возникновением аритмии Torsades de Pointes — «редкой, но гарантированно опасной для жизни желудочковой аритмии».

Врач-диетолог Марина Макиши до этого говорила, что таблетки нельзя запивать соком цитрусовых, особенно грейпфрута, потому что это грозит передозировкой лекарственного средства и побочными эффектами. По ее словам, это вызвано тем, что содержащиеся в цитрусовых вещества могут нарушать работу ферментов в печени.

Ранее врач рассказала, почему не стоит запивать таблетки горячей водой.

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