Врач рассказала, почему таблетки опасно запивать соком цитрусовых

Таблетки нельзя запивать соком цитрусовых, особенно грейпфрута, потому что это грозит передозировкой лекарственного средства и побочными эффектами. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Марина Макиши.

По ее словам, это вызвано тем, что содержащиеся в цитрусовых вещества могут нарушать работу ферментов в печени.

«Соответственно, если работа этого фермента блокируется, то расщепление лекарственных средств нормально не происходит, и они могут накапливаться в организме, что повлечет передозировку», — предупредила Макиши.

Врач уточнила, что цитрусовые также не стоит есть в течение как минимум четырех часов после приема лекарств. При этом с другими продуктами питания сочетать грейпфрут можно, заключила диетолог.

Доктор Александр Мясников до этого говорил, что некоторые лекарства против остеопороза нужно принимать только стоя и не ложиться после их приема в течение 30 минут. Это позволит избежать ожога пищевода. Врач добавил, что при длительном приеме (5-7 дней) нестероидных противовоспалительных средств их нужно сочетать с препаратами, защищающими желудок.

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