Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, почему таблетки опасно запивать соком цитрусовых

Врач Макиши: таблетки нельзя запивать соком цитрусовых

close
100%
Shutterstock

Таблетки нельзя запивать соком цитрусовых, особенно грейпфрута, потому что это грозит передозировкой лекарственного средства и побочными эффектами. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-диетолог Марина Макиши.

По ее словам, это вызвано тем, что содержащиеся в цитрусовых вещества могут нарушать работу ферментов в печени.

«Соответственно, если работа этого фермента блокируется, то расщепление лекарственных средств нормально не происходит, и они могут накапливаться в организме, что повлечет передозировку», — предупредила Макиши.

Врач уточнила, что цитрусовые также не стоит есть в течение как минимум четырех часов после приема лекарств. При этом с другими продуктами питания сочетать грейпфрут можно, заключила диетолог.

Доктор Александр Мясников до этого говорил, что некоторые лекарства против остеопороза нужно принимать только стоя и не ложиться после их приема в течение 30 минут. Это позволит избежать ожога пищевода. Врач добавил, что при длительном приеме (5-7 дней) нестероидных противовоспалительных средств их нужно сочетать с препаратами, защищающими желудок.

Ранее врач рассказал, как правильно принимать таблетки от укачивания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами