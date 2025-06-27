Власти Приморья объяснили отключение света в регионе природной причиной

Масштабное отключение электричества в Приморском крае произошло из-за аварии на ЛЭП, причиной которой стало пучение грунта в Хабаровском крае. Об этом сообщило в Telegram-канале министерство энергетики и газоснабжения Приморья.

Инцидент случился в болотистой местности на линии электропередачи 500 кВ между Приморской ГРЭС и подстанцией Хехцир-2. Поднявшийся грунт нарушил устойчивость опоры линии 10 кВ сторонней организации, из-за чего провода оказались слишком близко к проводам линии 500 кВ. Это вызвало перекрытие и автоматическое отключение, чтобы избежать перегрузки сети.

В результате без света осталась почти половина Приморья, в том числе часть Владивостока. Власти сообщают, что на момент 16:37 по местному времени электроснабжение было восстановлено у 85% потребителей. Арбитражный суд Приморья приостановил заседания, прокуратура начала проверку. В Минэнерго уточнили, что авария не связана с внешними факторами или умышленным вмешательством.

21 июня стало известно, что в Приморье из-за непогоды без электричества остались около 7,5 тысячи человек. В Лазовский район направили дизель-генераторы, без электричества остаются около 7,5 тысячи человек.

Также в региональном министерстве ГО и ЧС сообщили, что в Приморском крае шесть населенных пунктов оказались отрезаны от транспортного сообщения после ливней.

Ранее в одном из городов Крыма отключили свет.