Силы ПВО сбили четыре беспилотника над Брянской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре беспилотника над территорией Брянской области вечером 26 июня. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Согласно заявлению ведомства, воздушные цели были сбиты в период с 17:50 до 18:30 по московскому времени. Все идентифицированные как украинские беспилотные аппараты самолетного типа были нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны.

Днем 26 июня Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 205 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции и над регионами России.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее китайский журналист получил ранение после атаки ВСУ на Курскую область.