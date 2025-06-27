МЧС и очевидцы несколько часов спасают собаку, выпавшую с 12-го этажа

В Южно-Сахалинске собака выпала с 12-го этажа и приземлилась в корзину для кондиционера на 11-м этаже. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в жилом комплексе «Уюн-Парк» на улице Владимира Жириновского. По данным канала, овчарка до сих пор находится на высоте. По словам жителей дома, экстренные службы не спешат на вызов. Люди растянули брезент внизу, чтобы поймать собаку, если она еще раз выпадет — на этот раз из кондиционерного короба.

По данным SHOT, овчарка сидит в корзине уже около двух часов и скулит. По словам жителей, к дому уже подъезжала машина МЧС с лестницей, однако ее длины не хватило.

«Спасательная операция продолжается», — отмечается в сообщении.

18 июня британская газета The Daily Mirror писала, что в Англии собака упала со скалы высотой 75 метров и осталась жива. Как рассказал хозяин собаки Майлз, он был с питомцем на прогулке, когда животное внезапно бросилось в погоню за кроликами и исчезло с края скалы. Мужчина подбежал к обрыву и увидел, как собака медленно скользит вниз по отвесному склону. Британец попытался оказать помощь псу, но тот сорвался вниз.

Спасатели опустили одного из альпинистов к собаке, находившейся на узком выступе, и аккуратно доставили ее наверх. К удивлению и облегчению всех участников операции, питомец не получил травм.

Ранее сообщалось, что в Брянской области собака три года назад упала в яму и до сих пор не может выбраться оттуда.