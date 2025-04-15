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В Брянской области собака упала в яму и не может выбраться три года

Baza: в Брянской области собака три года живет под землей
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Telegram-канал Baza

Жители Брянской области не могут достать собаку, которая три года живет в подземном бункере. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в Дятьково. Во время ремонтных работ в яму упал щенок, которого в итоге накрыли плитой, таким образом замуровав. Снять плиту можно только с помощью специального оборудования, каких-либо других способов освободить животное якобы нет.

Услышав писк, местная пенсионерка заметила собаку и стала носить ей еду, спуская продукты на веревке.

Женщина обращалась к сотрудникам МЧС, но, по данным Telegram-канала, они почему-то отказали, сама местная жительница не настаивала.

Спустя несколько лет пенсионерка попала в больницу и попросила проследить за щенком, после чего о ситуации узнали добровольцы.

«Волонтеры уже обратились в администрацию по этому поводу», – сообщается в публикации.

Как рассказали добровольцы, животное не показывается людям, сфотографировать его не получается.

Ранее в Англии осудили женщину, три года державшую дочь в ящике дивана.

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