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Подозреваемому в убийстве сотрудников посольства Израиля грозит смертная казнь

США могут приговорить к смертной казни убийцу сотрудников посольства Израиля
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Courtesy Dana Verkouteren/Reuters

Минюст США предъявил обвинения Элиасу Родригесу из Чикаго, подозреваемому в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне. Ему грозит смертная казнь по одному из пунктов обвинения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американские СМИ.

Родригесу вменяют убийство первой степени (два эпизода), причинение смерти иностранным официальным лицам и использование огнестрельного оружия при совершении преступления. По данным журналистов, подозреваемый заявил, что действовал «для Палестины, для сектора Газа».

«Это преступление было совершено с применением огнестрельного оружия и направлено против иностранных дипломатов», — указано в материалах дела.

21 мая двое сотрудников израильского посольства в США были застрелены у Еврейского музея в Вашингтоне. По данным полиции, нападение совершил 30-летний житель Чикаго, выкрикивавший лозунги в поддержку Палестины. Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее актом антисемитизма и выразил соболезнования семьям погибших. Резонансное убийство произошло на фоне проведения в США кампании по отмене виз мигрантам, которые участвуют в демонстрациях в поддержку жителей сектора Газа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США впервые за 15 лет применили расстрел для казни заключенного.

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