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Суд в Китае вынес смертный приговор мужчине за 10 минут

Суд в Китае приговорил мужчину к смертной казни за нападение с ножом
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KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китайский суд приговорил мужчину к смертной казни после того, как тот напал с ножом на японский школьный автобус. Об этом пишет Associated Press.

52-летний Чжоу Цзяшэн напал на автобус с детьми в Шанхае. Он ранил мать с ребенком, а также проводницу, которая пыталась его остановить. От полученных ножевых ранений она скончалась.

Отмечается, что мужчина «был в долгах и не хотел больше жить». Как уточняет РИА Новости, суд длился 10 минут. Обвиняемого приговорили к смертной казни. Во время приговора в суде присутствовали представители консульства Японии в Шанхае.

Незадолго до этого суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который в середине ноября въехал в толпу перед входом в школу в провинции Хунань. По решению суда приговор будет исполнен спустя два года.

Ранее в Китае любовников, сбежавших от своих семей, приговорили к тюрьме.

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