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Житель США распял пастора в его доме, потому что тот «вел людей по ложному пути»

NYP: в США мужчина распял пастора и объяснил преступление любовью к Богу
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Shutterstock

В США мужчина распял священника в его доме, а после задержания объяснил преступление любовью к Богу. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел 28 апреля в штате Арканзас. Жертвой 51-летнего Адама Шифа стал 76-летний пастор Уильям Шонмен. Священнослужителя обнаружили на кровати без признаков жизни. Преступник прибил его руки гвоздями к стене, а на голову надел терновый венец.

После задержания Шиф признался, что хотел расправиться еще с 14 пасторами в 10 штатах, потому что священники «вели людей по ложному пути, следуя за Христом». Мужчина не раскаялся в содеянном, но принес извинения семье Шонмена, добавив при этом, что его родные просто «попали под перекрестный огонь».

Шиф считает, что наркотическая зависимость, которой он страдал в прошлом, не повлияла на него. Он также сказал, что у него нет проблем с психикой.

До этого сообщалось, что дети-садисты повесили кота, распяли собаку и забили палкой ежа в Челябинской области. ЧП произошло в поселке Южном Нагайбакского района. Там появилась группа детей, которые громят дома и бани, расположенные на окраине населенного пункта. Владельцы построек жалуются, что после визита малолетних хулиганов внутри все сломано, разбросано и разбито. Там же несовершеннолетние устраивают пытки над животными.

Ранее на Филиппинах арестовали пастора, который торговал людьми и принуждал женщин к сексу.

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