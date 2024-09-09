На Филиппинах арестовали пастора, который торговал людьми и принуждал женщин к сексу

Филиппинский пастор, разыскиваемый федеральными властями США по обвинениям в запутанной схеме торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации, был арестован. Об этом пишет CBS News.

Аполло Карреон Киболой, основатель и лидер Церкви Царства Иисуса Христа, последователи которого называют его «назначенным сыном Божьим», был схвачен на Филиппинах. Об этом рассказал министр внутренних дел страны Бенджамин Абалос на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он не предоставил подробностей об аресте.

Официальные лица на Филиппинах, включая президента Фердинанда Маркоса — младшего, уже давно призывали беглеца сдаться.

Пастору предъявлены обвинения как в США, так и на Филиппинах. Он фигурирует в списке самых разыскиваемых лиц Федерального бюро расследований (ФБР).

По данным бюро, мужчина принуждал членов церкви собирать пожертвования для фиктивной благотворительной организации, которые на самом деле шли на финансирование «роскошного образа жизни лидеров церкви».

Список предполагаемых сексуальных преступлений, совершенных Киболоем и другими лидерами церкви, весьма обширен. Американские власти, включая ФБР и прокуратуру США в Лос-Анджелесе, обвинили их в вербовке женщин для работы в качестве личных помощников, которых принуждали к близости с Киболоем в ритуале, который они называли «ночным дежурством». При этом они также готовили еду для Киболоя и убирали его резиденцию.

В обвинительном заключении, поданном в окружной суд США в 2021 году, пастор и двое его главных администраторов обвиняются в координации операции по сексуальной торговле, в ходе которой молодых женщин и девочек принуждали к сексу с лидером церкви «под угрозой «вечного проклятия». Судьи выдали ордер на его арест по обвинению в сговоре с целью занятия сексуальной торговлей с применением силы, мошенничестве и принуждении, сексуальной торговле детьми и контрабанде больших сумм наличных денег.

Ранее Арми Хаммер впервые заговорил после обвинений в изнасиловании и каннибализме.