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В Госдуме призвали отменить бесплатное образование для детей мигрантов

Депутат Нилов предложил отменить в РФ бесплатное образование для детей мигрантов
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Пресс-служба ЛДПР

Бесплатное обучение в школах России для детей мигрантов должно быть отменено, а количество попыток сдачи теста по русскому языку ограничено. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Парламентарий выразил негодование относительно того, почему государство бесплатно обучает иностранных граждан. Нилов считает, что за образование детей-мигрантов должны платить их родители, работодатель, посольство, фонды, иностранные государства, но не российские налогоплательщики.

Депутат также высказал мнение, что необходимо лимитировать количество попыток, когда можно сдать тест на знание русского языка для того, чтобы учиться в школе. По его словам, недопустимо, чтобы регионы России изыскивали средства из своих бюджетов на курсы, чтобы дети иностранцев получали необходимые знания и готовились к сдаче теста.

Нилов добавил, что одно дело, когда в семье разговаривают на русском языке, другое дело, когда родители сами не разговаривают на русском языке. Поэтому, по его словам, необходимо стимулировать изучение русского языка в странах мигрантов, открывать там больше русскоязычных школ, предоставлять в том числе дистанционную возможность проходить соответствующие курсы, учить язык.

Ранее в МВД заявили, что многие дети мигрантов в России не учатся.

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