Массовая драка с нелегалами произошла в петербургском баре

В Петербурге произошла массовая драка с нелегалами в баре

В Петербурге произошла массовая драка с участием нелегалов. Об этом сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру».

Инцидент произошел 22 июня в баре, расположенном в доме №74 по Бухарестской улице. Между мужчинами вспыхнула драка, в ходе которой один из участников применил угрозы ножом. На место прибыли два наряда полиции.

В результате инцидента задержаны шестеро иностранцев в возрасте от 23 до 37 лет и 28-летний житель Невского района. Двое задержанных оказались нелегальными мигрантами.

Правоохранители изъяли видеозаписи с места происшествия, а также нож, которым один из участников угрожал оппонентам. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ.

До этого в российском городе произошла массовая драка с ножами и молотками. Зачинщики драки пытались скрыться с места происшествия на автомобиле, однако их догнали.

Ранее женщина с ребенком на руках ввязалась в массовую драку в Новосибирске.