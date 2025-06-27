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Россиян предупредили о тревожных сигналах при приеме на работу

Финансист Дайнеко: мошенники притворяются кадровиками и работодателями
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Нередко мошенники мимикрируют под сотрудников кадровых служб и работодателей, их поможет распознать знание некоторых тревожных сигналов. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Она подчеркнула, что человека должны насторожить низкие требования к квалификации, малое количество рабочих часов и несоизмеримо высокая зарплата. Эксперт отметила, что следует обратить внимание на невозможность проверить работодателя, если он остается неизвестным, а также просит заполнить анкету с указанием персональных данных.

Данейко добавила, что данные факторы являются поводом отказаться от предложения работы, ведь это способы заманить жертву, а не найти сотрудника.

До этого управление МВД России по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий сообщило, что крупная сумма на дебетовой карте делает человека приоритетом для мошенников.

Ранее россиянам объяснили, почему опасно заигрывать с телефонными мошенниками.

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