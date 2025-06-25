Россиянам объяснили, почему опасно заигрывать с телефонными мошенниками

Общение с телефонными мошенниками очень опасно, даже если вы их раскусили и просто решили повеселиться. Об этом сообщил изданию «Лента.ру» эксперт компании F6 Сергей Золотухин.

По словам специалиста, существует несколько весомых причин немедленно завершать подозрительный звонок. Одна из главных — злоумышленники могут записывать голос, чтобы создать дипфейк и использовать его для обмана других людей. Для этого достаточно всего трех секунд записи.

Золотухин также отметил, что даже случайные фразы в диалоге могут содержать данные, которые мошенники впоследствии применят против самого собеседника или его близких.

Он подчеркнул, что лучший способ защититься — вообще не отвечать на такие звонки или сразу же класть трубку. В этом случае риск попасться на удочку аферистов практически исключен.

Вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь рассказывал «Газете.Ru», что сейчас телефонные мошенники еще используют специальные CRM-системы, в которых есть инструменты для генерации в реальном времени фейковых документов.

Ранее в Сбере рассказали, кто чаще всего становится жертвами телефонных мошенников.