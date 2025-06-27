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В Госдуме рассказали, кто сможет заменять врачей с 1 сентября

Депутат Власова: фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября
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Евгений Биятов/РИА Новости

С 1 сентября 2025 года фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей в случае нехватки специалистов или их временного отсутствия. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Вероника Власова.

По ее словам, данное решение было закреплено на федеральном уровне, а также было направлено на повышение доступности медицинской помощи, особенно в малонаселенных пунктах и сельской местности.

Власова подчеркнула, что такой шаг стал ответом на реальную потребность системы здравоохранения, особенно в регионах.

До этого сообщалось, что в России выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, предложили не допускать к работе без трех лет стажа в государственных клиниках.

19 июня стало известно, что в России в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине.

Ранее Минздрав РФ обновил порядок возложения функций врача на фельдшеров и акушеров.

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