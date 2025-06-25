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В России хотят ограничить в работе некоторых выпускников-медиков

В России хотят не допускать к работе выпускников-медиков без стажа в госклиниках
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Depositphotos

В России выпускников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей, которые учились за счет бюджета, предложили не допускать к работе без трех лет стажа в государственных клиниках. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее информации, министерство здравоохранения РФ изменило свой законопроект о системе обязательного возмещения затрат государства на обучение студентов-медиков. В первоначальном варианте ведомство предлагало, чтобы выпускники в течение года после окончания вуза трудоустраивались в медучреждения, оказывающие помощь в рамках программы госгарантий (в том числе по ОМС). Там им необходимо было бы отрабатывать не менее трех лет. При этом выпускники должны были бы отрабатывать в медучреждениях два года. Предусматривалось, что выпускник, отказавшийся от такой отработки, компенсирует государству затраты на свое обучение, причем в двукратном размере.

«Теперь Минздрав предложил другой подход — он не наказывает проигнорировавших отработки выпускников финансово, но делает фактически невозможной их работу по специальности», — сказано в публикации.

Министерство считает, что сразу после обучения каждый выпускник обязан пройти первичную проверку знаний — аккредитацию. Ее проведением будут заниматься особые комиссии в специализированных центрах, а не учебные заведения. Если выпускник прошел такую проверку, то он получит свидетельство о первичной аккредитации и разрешение на работу. Далее он раз в пять лет будет проходить периодическую аккредитацию.

Согласно новой версии законопроекта, молодые специлисты, прошедшие первичную аккредитацию, должны будут три года отработать в госклиниках, где им назначат наставников. Только после такой отработки они смогут пройти периодическую аккредитацию.

19 июня сообщалось, что в России в 2025 году сразу 80% опрошенных работодателей испытывали сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине.

Ранее Минздрав РФ обновил порядок возложения функций врача на фельдшеров и акушеров.

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