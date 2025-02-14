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Живущие за границей украинцы смогут получить свои паспорта

«Страна.ua»: живущие за границей украинцы начнут получать свои паспорта
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие за границей, уже со следующей недели смогут получить свои готовые паспорта, заявки на которые подали почти год назад — до 25 апреля 2024 года. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в МВД.

При этом, как отмечает источник, для того, чтобы получить эти паспорта, украинцы должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которой военнообязанным мужчинам было запрещено покидать страну.

18 мая прошлого года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно новым правилам, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишились права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В свою очередь генеральный консул России в Вашингтоне Александр Захаров заявил, что после того как украинские власти в очередной раз расширили мобилизацию, в США выросло число обращений от граждан Украины на получение российского паспорта.

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