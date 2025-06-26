«Превратился в вампира»: в Подмосковье врачи спасли подростка, высосавшего у себя кровь

В Подмосковье подросток под действием наркотиков стал высасывать из себя кровь

В Подмосковье спасли молодого человека, которого рвало кровью. Об этом сообщает «МК: срочные новости».

Инцидент произошел в Видном. 17-летний школьник поступил в больницу в необычном состоянии.

«Он был как будто оглушен, из правой руки текла кровь, одежда и лицо тоже было в крови. И даже рвало беднягу кровью», – сообщается в публикации.

Медики оказали пациенту всю необходимую помощь.

Позже сам пострадавший рассказал, что в этот день принял запрещенные вещества. Под их действием он решил, что в животе у него появился «угрожающий его жизни объект», поэтому решил засунуть руку в рот, чтобы достать его.

В результате он «превратился в вампира», став кусать кисть. Так как он некоторое время кусал руку, то проглотил большое количество своей же крови.

До этого в Воронеже мужчина под действием наркотиков напал на свою возлюбленную. После замечания он несколько раз ударил девушку по лицу. В результате пострадавшая смогла укрыться у соседей.

Ранее ростовчанин пленил трех школьниц, насиловал их и заставлял принимать наркотики.