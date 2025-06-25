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Ростовчанин пленил трех школьниц, насиловал их и заставлял принимать наркотики

В Ростовской области будут судить изнасиловавшего трех девушек мужчину
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Shutterstock

В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, который лишил свободы трех девушек. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Каменск-Шахтинский. По версии следствия, фигурант пригласил к себе трех несовершеннолетних девушек, их точный возраст не сообщается.

В течение нескольких дней он не давал им покинуть жилье, насиловал и заставлял принимать наркотики. Чтобы они ничего не рассказали о произошедшем, обвиняемый угрожал школьницам.

«В ходе проведенных следственных действий по месту жительства обвиняемого обнаружены наркотические средства в крупном размере, а в принадлежащем ему мобильном телефоне видео противоправных действий в отношении одной из потерпевших», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по нескольким статьям, среди них – незаконный оборот наркотиков, насилие и другие.

Известно, что его обвиняют и в незаконном обороте табачной продукции.

Расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее десять мужчин подкараулили студентку, силой увезли ее на пляж и изнасиловали.

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