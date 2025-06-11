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Россиянин под наркотиками порезал лицо возлюбленной и поджег ее квартиру

В Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру
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Depositphotos

Житель Воронежа предстанет перед судом за нападение на 19-летнюю сожительницу и поджог ее квартиры. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. В ходе конфликта он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Девушку госпитализировали, ее жизнь удалось спасти.

Оставшись один, обвиняемый устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

До этого в Башкирии пьяная женщина ударила мужа ножом из ревности. Пара распивала спиртные напитки, между ними возникла ссора на почве ревности. Женщина обвинила мужа в измене, схватила кухонный нож и нанесла удар. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Бурятии мужчина изрезал жену в бане и напал с ножом на дочь.

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