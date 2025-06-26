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В Татарстане водитель Chevrolet протаранил грузовик и врезался в ограждение на трассе

В Татарстане водитель не выжил в ДТП с участием грузовика
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Telegram-канал ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ТАТАРСТАНА

В Татарстане сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства аварии с участием грузовика. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Буинском районе. По данным ГИБДД, автомобиль марки Chevrolet выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

На кадрах с места аварии видно, что легковая машина врезалась в ограждение, серьезно пострадала задняя часть автомобиля, на передней также заметны серьезные повреждения. Грузовик вылетел за пределы трассы, у него поврежден капот.

В ДТП пострадал водитель Chevrolet, спасти его медикам не удалось.

До этого на МКАД произошла авария с участием большегруза. Фургон врезался в самосвал, после чего второй развернулся поперек дороги и проскользил несколько метров, а затем резко столкнулся с отбойником.

По данным СМИ, причиной стало то, что водитель фургона отвлекся от управления. Он якобы заснул за рулем.

Ранее на видео попал водитель, застрявший в машине над обрывом во время оползней в Китае.

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