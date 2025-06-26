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Появилось видео с фургоном, который протаранил самосвал и протащил вдоль МКАД

На МКАД водитель грузовика протащил вдоль трассы самосвал и попал на видео

На МКАД отвлекшийся от управления водитель грузовика врезался в самосвал и протащил его вдоль трассы. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Отвлекся от управления и врезался в авто. Задремал… Только спать не в кабине надо, а в кровати», — отмечается в публикации.

Зафиксированная камерами наблюдения авария произошла на 72-м километре МКАД 30 мая 2025 года. На кадрах видно, что в правом ряду движется самосвал «КамАЗ» дорожных служб с оранжевыми проблесковыми маяками. Левее него движется фургон. Приблизившись к самосвалу, водитель фургона сместился вправо и врезался в его заднюю часть.

От удара самосвал развернуло поперек дороги и он проскользил несколько метров. Из-под днища машины вырвался сноп искр. Фургон после этого врезался в отбойник у правого края проезжей части.

Ранее в центре Москвы произошло массовое ДТП.

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