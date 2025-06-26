В Калининграде произошел взрыв

В Калининграде взорвался неустановленный предмет, в результате чего пострадали двое подростков. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По ее данным, несовершеннолетние играли с этим предметом.

«Что это было — пока неизвестно, возможно, что газовый баллон. На место выехали саперы. Там был хлопок или взрыв, что-то сдетонировало. Подростки получили ожоги, их увезли в больницу», — сказали в министерстве.

Там отметили, что дети получили несильные ожоги, так как взрыв произошел на улице.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что, по предварительной информации, компания подростков нашла на улице кислородный баллон. Несовершеннолетние развели костер, в результате чего этот предмет взорвался. В результате инцидента пострадали двое подростков в возрасте 14 и 16 лет.

«В настоящее время оба госпитализированы», — добавили в ведомстве.

До этого в Дзержинске группа подростков чуть не подорвала девушку петардой, брошенной в подъезде.

Ранее в Москве подростки стреляли в школьников из-за внешнего вида.