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В Москве подростки открыли стрельбу по школьникам из-за внешнего вида

В Москве подростки стреляли в школьников в жилом районе
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Depositphotos

Подростки пострадали во время стрельбы в Новой Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел недалеко от дома, где жили шестиклассники. Они находились на детской площадке, но в какой-то момент к ним подошли подростки и стали стрелять.

«Испугавшиеся шестиклассники спрятались за ограждениями, а их оппоненты быстро покинули место инцидента», – сообщается в публикации.

В результате пуля попала 12-летнему мальчику в шею, другие задели руку и ногу. Второй травм не получил.

После произошедшего в полицию обратился отец пострадавшего. Его сын тем временем находился в больнице. Школьнику сделали операцию, чтобы достать пулю, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Известно, что нападавших было трое, им от 12 до 15 лет, они стреляли из огнестрельного оружия. Ранее они уже угрожали шестиклассникам. Подросткам якобы не нравился внешний вид мальчиков (у них длинные волосы, одевались в черную одежду).

Конфликт перерос в драки, но школьники думали, что смогут разобраться сами, поэтому не рассказывали родителям о ситуации.

Ранее в Оренбурге перестрелка с участием сыновей миллиардера на проезжей части попала на видео.

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