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Российские подростки чуть не подорвали девушку петардой, которую бросили в подъезде

В Дзержинске подростки бросили петарду в подъезде и чуть не подорвали девушку

В Дзержинске группа подростков чуть не подорвала девушку петардой, брошенной в подъезде. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

На кадрах с камеры домофона видно, как несколько подростков просят одну из жительниц многоквартирного дома впустить их в подъезд. Когда та открыла дверь, юноши спрятали лица под капюшоны и балаклавы, после чего забежали внутрь. По данным Telegram-канала, они бросили петарду в девушку, которая выходила оттуда, а сами выбежали обратно.

После этого в подъезде произошел взрыв пиротехники. nn.mk.ru сообщает, что девушка, в которую бросили петарду, не пострадала. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого петарда взорвалась в руках у 11-летнего мальчика в Челябинске. Школьника госпитализировали, подробности о характере его травм неизвестны.

Ранее у российского школьника взорвался в руках муляж гранаты.

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