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Президент Грузии рассказал о давлении Запада по поводу украинского конфликта

Президент Грузии сообщил о требовании Запада вмешаться в конфликт на Украине
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Irakli Gedenidze/Reuters

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью испанскому изданию El Mundo рассказал, что после начала боевых действий на Украине на его страну начали оказывать давление западные страны, призывая Тбилиси присоединиться к конфликту.

Он отметил, что Грузия как страна-кандидат на вступление в Европейский союз столкнулась с несправедливым отношением и попытками использовать ее статус для политического давления. По его словам, в первые месяцы конфликта представители отдельных европейских и американских структур в неофициальной форме пытались склонить Грузию к участию в боевых действиях, однако власти страны отказались. В ответ, утверждает он, начались попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

Президент заявил, что западные страны, выступавшие за территориальную целостность Грузии, стали применять двойные стандарты, что, по его мнению, угрожает стабильности государства. Он также указал на роль неправительственных организаций, финансируемых из-за рубежа, в том числе Агентством США по международному развитию (USAID). По его утверждению, через эти структуры велось внутреннее давление на страну, при этом использовались значительные финансовые ресурсы.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал премьера Грузии Ираклия Кобахидзе героем за непреклонность перед ЕС.

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