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В Грузии украинцам сократили срок безвизового пребывания

Власти Грузии сократили украинцам срок безвизового пребывания с 3 лет до 1 года
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РИА Новости

Власти Грузии сократили гражданам Украины срок безвизового пребывания в стране с трех лет до одного года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.

«Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и пребывать в стране в течение 1 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы, которые въехали в Грузию до 24 февраля текущего года, смогут продлить свое пребывание до 24 февраля 2026 года.

В 2023 году срок безвизового пребывания для украинцев продлялся с одного года до двух, а в прошлом году — с двух до трех лет.

В предыдущем постановлении от 2015 года, срок безвизового пребывания для украинцев составлял 12 месяцев.

Согласно законодательству республики, гражданам России не требуется виза для посещения Грузии. При этом они могут находиться в стране в течение одного года. Чтобы продлить срок пребывания, достаточно покинуть территорию страны и вновь въехать.

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе ранее заявил, что у России нет друзей или пророссийских политических объединений в Грузии. Он также подчеркнул, что не считает Россию дружественным государством. Также по словам Самхарадзе, большая часть населения страны стремится вступить в Европейский союз.

Ранее премьер Грузии рассказал о последствиях присоединения страны к санкциям против РФ.

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