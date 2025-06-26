На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Запад скоро перестанет покрывать расходы Украины на пенсии и медицину

WP: Запад скоро не сможет покрывать расходы Украины на пенсии и здравоохранение
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Союзники Украины в следующем году не смогут полностью покрывать расходы страны на пенсии, здравоохранение и образование, в 2026 году Запад сможет оплачивать лишь половину невоенных расходов Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Западные союзники Украины в настоящее время покрывают невоенные расходы страны, такие как пенсии, здравоохранение и образование, путем наложения ареста на процентные платежи по замороженным российским активам за рубежом. Однако в следующем году эта поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, которые, по словам (украинского лидера Владимира – «Газета.Ru») Зеленского, необходимы стране», — говорится в сообщении издания.

То же издание до этого сообщало, что украинский конфликт может затянуться «на годы», при этом экономика Украины уже «балансирует на грани».

На саммите НАТО в Гааге, который прошел 24-25 июня, президент США Дональд Трамп выразил «определенное недоумение» по поводу того, что конфликт между Украиной и Россией все еще продолжается, писала газета.

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы НАТО увеличить траты на оборону.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами