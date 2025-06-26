Союзники Украины в следующем году не смогут полностью покрывать расходы страны на пенсии, здравоохранение и образование, в 2026 году Запад сможет оплачивать лишь половину невоенных расходов Киева. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Западные союзники Украины в настоящее время покрывают невоенные расходы страны, такие как пенсии, здравоохранение и образование, путем наложения ареста на процентные платежи по замороженным российским активам за рубежом. Однако в следующем году эта поддержка покроет лишь половину из 40 миллиардов долларов, которые, по словам (украинского лидера Владимира – «Газета.Ru») Зеленского, необходимы стране», — говорится в сообщении издания.

То же издание до этого сообщало, что украинский конфликт может затянуться «на годы», при этом экономика Украины уже «балансирует на грани».

На саммите НАТО в Гааге, который прошел 24-25 июня, президент США Дональд Трамп выразил «определенное недоумение» по поводу того, что конфликт между Украиной и Россией все еще продолжается, писала газета.

Ранее в МИД РФ прокомментировали планы НАТО увеличить траты на оборону.