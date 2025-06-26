В Петербурге арестовали сахалинца, готового сотрудничать с НАТО

Смольнинский суд Петербурга отправил в СИЗО на два месяца жителя Сахалина Марата Гаджиева, обвиняемого в конфиденциальном сотрудничестве с Норвегией. Мужчина звонил в посольство и консульство Норвегии, а также хотел связаться с военным атташе королевства, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы судов города.

По версии следствия, Гаджиев во время звонков планировал обсудить вопрос оказания помощи в модернизации военной техники, поставляемой странами НАТО на территорию Украины для ее использования против российских войск.

Уточняется, что обвиняемый свою вину не признал.

До этого жительница Йошкар-Олы получила 18 лет колонии за сотрудничество с Украиной. В 2023 году 46-летняя Вера Сидоркина вышла на связь через мессенджер с представителями запрещенной в России украинской военизированной организации «Легион Свобода России» (организация запрещена в России). Она выразила желание присоединиться к группе в качестве медработника и помощника по хозяйству, заполнила анкету и передала личные данные. Женщина планировала покинуть страну вместе с ребенком, но была задержана на границе.

Ранее в Ленобласти арестовали примкнувшего к террористам мужчину.