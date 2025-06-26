На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы сроки рассмотрения Госдумой расширения оснований для лишения гражданства РФ

В Госдуме могут 27 июня обсудить расширение оснований для лишения гражданства РФ
close
Depositphotos

Члены комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками могут на заседании 27 июня рассмотреть законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава комитета Леонид Калашников.

«Комитет рассмотрит его, скорее всего, завтра», — заявил депутат.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты внесли в ГД законопроект, расширяющий перечень преступлений, наказание за которые предполагает лишение приобретенного гражданства России.

В перечень собираются включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности Российской Федерации; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Кроме того, в список намерены добавить пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

Ранее на Камчатке главу диаспоры лишили российского гражданства после слов о мигрантах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами