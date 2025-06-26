Названы сроки рассмотрения Госдумой расширения оснований для лишения гражданства РФ

В Госдуме могут 27 июня обсудить расширение оснований для лишения гражданства РФ

Члены комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками могут на заседании 27 июня рассмотреть законопроект о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России. Об этом в беседе с ТАСС сообщил глава комитета Леонид Калашников.

«Комитет рассмотрит его, скорее всего, завтра», — заявил депутат.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты внесли в ГД законопроект, расширяющий перечень преступлений, наказание за которые предполагает лишение приобретенного гражданства России.

В перечень собираются включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности Российской Федерации; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности страны.

Кроме того, в список намерены добавить пропаганду нацистской атрибутики или символики, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, а также неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру.

Ранее на Камчатке главу диаспоры лишили российского гражданства после слов о мигрантах.