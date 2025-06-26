Москвичка выплеснула кипяток в лицо коллеге из-за затяжного конфликта в офисе

Москвичка попала в больницу из-за конфликта с коллегой в офисе. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, у пострадавшей были натянутые отношения с другой сотрудницей. Последняя полагала, что женщина якобы настраивала остальных коллег против нее и препятствовала работе.

Недавно после окончания рабочего дня пострадавшая осталась в офисе. Вторая участница конфликта в этот момент вскипятила воду в чайнике и налила в чашку. После этого она подошла к коллеге и выплеснула в лицо кипяток, после чего ударила чашкой по голове.

«Ей диагностировали травмы головы и ожог кипятком первой и второй степени», – сообщается в публикации.

Специалисты увезли пострадавшую в больницу имени Склифосовского, где ей оказали помощь.

До этого в Петербурге повар избил коллегу из-за салата. По словам самого нападавшего, пострадавший забрал у него заготовку для салата. Это не понравилось подозреваемому, и он предложил разобраться на улице.

Во время драки коллега упал на асфальт и получил серьезную травму, спасти его не удалось.

Ранее мастер маникюра напала на коллегу с ножом в салоне.